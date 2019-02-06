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Українців попередили про небезпеку візитів у Білорусь


Ситуація в прикордонних районах погіршилася у зв'язку з навчаннями, які проводить РФ на території Білорусі

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян рассказал, в чем опасность визита в Беларусь для граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 5 канал.

По его словам, ситуация в приграничных районах ухудшилась в связи с военными учениями, которые проводит Беларусь совместно с РФ.

"После масштабных учений, которые проводили Беларусь и РФ, действительно, ситуация в приграничных районах несколько ухудшилась. Во-первых, скорее всего не все Вооруженные силы РФ покинули территорию Беларуси. Во-вторых, представители спецслужб РФ на территории Беларуси чувствуют себя достаточно свободно . Поэтому любой гражданин, который находится на контроле в РФ и пересекает границу в Беларусь, должен понимать, что россияне, во-первых, видят это, а во-вторых, он может быть задержан также и на границе с Беларусью", - подчеркнул Слободян.

Кроме того, он отметил, что "все командующие в Беларуси напрямую подчиняются Генштабу РФ, то есть даже не президенту страны".

Напомним, Беларусь увеличит численность пограничников на украинском участке государственной границы, создав на этом направлении специальные маневренные группы. 

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