Українців попередили про небезпеку візитів у Білорусь

Фото: Олег Слободян (УНІАН)

Ситуація в прикордонних районах погіршилася у зв'язку з навчаннями, які проводить РФ на території Білорусі

Спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян розповів, у чому небезпека візиту до Білорусі для громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 5 канал.

За його словами, ситуація в прикордонних районах погіршилася у зв'язку з військовими навчаннями, які проводить Білорусь спільно з РФ.

"Після масштабних навчань, які проводили Білорусь і РФ, дійсно, ситуація в прикордонних районах дещо погіршилась. По-перше, швидше за все не всі Збройні сили РФ залишили територію Білорусі. По-друге, представники спецслужб РФ на території Білорусі почувають себе досить вільно. У них об'єднані бази даних, тому будь-який громадянин, який перебуває на контролі у РФ і перетинає кордон до Білорусі повинен розуміти, що росіяни, по-перше, бачать це, а по-друге, він може бути затриманий також і на кордоні з Білоруссю", - підкреслив Слободян.

Крім того, він зазначив, що "всі командувачі в Білорусі безпосередньо підпорядковуються Генштабу РФ, тобто навіть не президенту країни".

Нагадаємо, Білорусь збільшить чисельність прикордонників на українській ділянці державного кордону, створивши на цьому напрямку спеціальні маневрові групи.