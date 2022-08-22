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Українців попередили про грозу: де чекати негоди

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Понеділок 22 серпня 2022 16:52
Українців попередили про грозу: де чекати негоди Фото: українців попередили про грозу на Закарпатті та Прикарпатті (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На Закарпатті та Прикарпатті погіршиться погода у понеділок, 22 серпня. Жителів попереджають про наближення грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

До кінця цієї доби на Закарпатті та Прикарпатті прогнозується гроза і значний дощ, а в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с.

ДСНС попереджає про I рівень небезпечності (жовтий).

Нагадаємо, 23 серпня в Україні прогнозується невелика хмарність і без опадів. При цьому на заході очікуються короткочасні дощі та грози.

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