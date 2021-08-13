ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українців по-новому будуть сповіщати про надзвичайні ситуації: що зміниться

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 13 серпня 2021 16:14
Українців по-новому будуть сповіщати про надзвичайні ситуації: що зміниться Фото: українців по-новому будуть сповіщати про надзвичайні ситуації (pixabay)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Мінцифри Михайло Федоров розповів, що в Україні планують по-новому будуть сповіщати громадян про надзвичайні ситуації. Буде створена система оповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю міністра для "ТСН".

За його словами, зараз будується нова система Мультиплекс МХ-7, і в рамках цього проекту буде створена система оповіщення. На сьогодні цим питанням займаються Держспецзв’язку і КРРТ (Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, - ред.).

Федоров пояснив суть цієї системи: за необхідності всіх громадян планують сповіщати у режимі реального часу про надзвичайні події у країні.

"Було рішення РНБО - і відповідно до цього рішення для початку будівництва виділяється бюджет Міністерством фінансів. Є екшн-план, як все швидко зробити протягом пів року після того, як з’явиться фінансування", - повідомив міністр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України
NEWS
В Україну повертається спека: прогноз погоди на вихідні
В Україну повертається спека: прогноз погоди на вихідні
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень