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Українців планують карати за продаж курсових. Аж до відрахування

Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховна рада 25 січня прийняла в першому читанні зміни до Закону" Про освіту", які встановлюють відповідальність за продаж рефератів, курсових, дипломів, докторських та інших академічних творів. Порушникам загрожує аж до відрахування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроєкт, опублікований на сайті Ради.

Зазначається, що законопроєкт № 5461 про внесення змін до Закону "Про освіту" щодо встановлення відповідальності за передачу академічних творів з порушенням принципів академічної доброчесності внесений до Ради в травні 2021 року.

Сьогодні, 25 січня, депутати прийняли законопроєкт у першому читанні. Документ підтримали 250 депутатів.

Зазначається, що законопроєкт розроблений для встановлення академічної відповідальності за передачу академічного твору третій особі для подальшого використання цією особою як автором. На думку авторів документа, це дозволить більш ефективно протидіяти продажу академічних творів.

Санкції за продаж академічних творів:

  • повторне проходження оцінки (контрольна робота, іспит, залік і т. п.);
  • повторне проходження освітньої програми;
  • відрахування з навчального закладу, за винятком тих, хто отримує загальну середню освіту;
  • позбавлення стипендії;
  • позбавлення пільг з оплати навчання.

У законопроєкт також пропонується визначити поняття "академічний твір" як твір, що містить результати наукових досліджень, науково-методичної, художньої, навчальної або іншої творчої діяльності, яке використовується для підтвердження результатів навчання, присвоєння освітніх кваліфікацій, наукових ступенів, вчених звань.

Нагадаємо, наприкінці серпня минулого року Кабінет міністрів України прийняв порядок, згідно з яким ВНЗ зможуть анулювати ступені вищої освіти бакалаврів та магістрів за порушення академічної чесноти.

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