Українців перемістять у військовий сектор аеропорту Кабула для подальшої евакуації, - МЗС

Міністерство закордонних справ України планує евакуювати українців, які перебувають в Афганістані, ближче до входу в аеропорт і забезпечити їх потрапляння на територію військового сектора аеропорту. Однак евакуація громадян України з аеропорту Кабула проходить дуже складно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява заступника Міністра закордонних справ України Євгена Єніна в ефірі "Україна 24".

"Ми на контакті з тими силами, які позиціонують себе як гарантують певну безпеку з тим, щоб сконцентрувати громадян, яких ми плануємо евакуювати, ближче до входу в аеропорт і забезпечити їх потрапляння на територію військового сектора аеропорту", - заявив він.

При цьому Єнін додав, що МЗС на прямому зв'язку з ключовими партнерами України.

"Ми на прямому зв'язку з усіма нашими ключовими партнерами. Це і США, які контролюють військову частину Кабульського аеропорту, і з багатьма нашими іншими партнерами за погодженням зупинок нашого евакуаційного літака, які планується зробити найближчим часом", - підкреслив він.

Єнін зазначив, що всім українцям намагаються надати доступ в аеропорт.

"Зараз всі ті, хто звернувся до нас і знаходиться в доступній для огляду близькості до аеропорту, вже підтягнулися ближче до аеропорту. Ми намагаємося, щоб забезпечити їх потрапляння на територію аеропорту", - заявив він.