Українців у Facebook сповіщатимуть про зниклих дітей

Зазначається, що інструмент оперативних повідомлень повідомлятиме користувачів про дітей, які зниклих в близькій до них місцевості.

"AMBER Alert покаже вам в стрічці фотографію зниклої дитини та інформацію куди звертатися, якщо його побачите", - пише Федоров.

Це допоможе підвищити шанси врятувати зниклу дитину в перші 24 години.