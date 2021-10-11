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Коли українцям чекати безвізу з Британією і США: відповідь МВС

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, коли українцям чекати безвізу з Британією і США. Потрібно прийняти як даність певні рамки швидкостей і практик, які є усталеними для цих країн.

Про це він повідомив у інтерв'ю РБК-Україна.

"У взаємодії з МЗС ми ведемо активний діалог з цілою низкою наших міжнародних партнерів. Мова йде і про Китай, і про Канаду, і про Великобританію", - повідомив Єнін.

За його словами, також впливає певним чином COVID.

"Ми побачили надзвичайно високий рівень задоволення безпекою документів, які забезпечують діяльність Державної міграційної служби", - повідомив заступник міністра внутрішніх справ

Надалі відповідний звіт буде подано до керівництва МВС Великобританії, що дозволить їм говорити про алгоритм подальших кроків, спрямованих на лібералізацію візового режиму з Україною, зазначив Єнін.

З приводу безвізу з США, це комплексне питання, повідомив Єнін.

"Швидше це буде визначатися рухом України в бік узгоджених з нашими партнерами реформ. І у нас ще дійсно є великий простір для руху вперед", - зазначив він.

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ВеликобританіяСполучені Штати АмерикиБезвізовий режим