Коли українцям чекати безвізу з Британією і США: відповідь МВС

"У взаємодії з МЗС ми ведемо активний діалог з цілою низкою наших міжнародних партнерів. Мова йде і про Китай, і про Канаду, і про Великобританію", - повідомив Єнін.

За його словами, також впливає певним чином COVID.

"Ми побачили надзвичайно високий рівень задоволення безпекою документів, які забезпечують діяльність Державної міграційної служби", - повідомив заступник міністра внутрішніх справ

Надалі відповідний звіт буде подано до керівництва МВС Великобританії, що дозволить їм говорити про алгоритм подальших кроків, спрямованих на лібералізацію візового режиму з Україною, зазначив Єнін.

З приводу безвізу з США, це комплексне питання, повідомив Єнін.

"Швидше це буде визначатися рухом України в бік узгоджених з нашими партнерами реформ. І у нас ще дійсно є великий простір для руху вперед", - зазначив він.