Українцям для виїзду за кордон на авто знову потрібна "Зелена картка"

Як зазначили в прес-службі, 28 квітня 2022 року регулятор отримав від іноземних партнерів інформацію про те, що цей поліс вимагатиметься під час перетину кордону з Польщею.

"Ця практика, очевидно, поширюватиметься і на кордонах з іншими країнами", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, з початку війни українці мали право перетинати кордони Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови на власних автомобілях без полісу "Зелена картка".

"Ми вдячні усім країнам, які із розумінням поставилися до ситуації, в якій опинилися громадяни України. На початку війни у більшості з них не було жодної можливості придбавати поліси "Зелена картка", рушаючи за кордон у пошуках безпечного місця", - прокоментувала директор Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ Ольга Максимчук.

Як зазначили в прес-службі НБУ, сьогодні укласти договір міжнародного страхування "Зелена картка" можна зі знижкою 50% в українських страховиків. Вартість полісу залежить від типу транспортного засобу, країни відвідування та терміну дії договору страхування. Поліси видаються на мінімальний строк - 15 днів, максимальний - не перевищує 1 рік. Ціна на страховий поліс "Зелена картка" визначена МТСБУ і є однаковою для всіх страховиків. Вартість полісу "Зелена картка" в Україні є нижчою, ніж у більшості країн.

Крім того, процес оформлення "Зеленої картки" суттєво спрощено у зв'язку з воєнним станом. Так, запроваджено онлайн-оформлення полісів "Зелена картка" через генерування відповідних pdf-файлів (електронний поліс). Країни-члени системи "Зелена картка" визнають українські електронні поліси, їх не потрібно роздруковувати та можна пред’являти з будь-якого гаджета.