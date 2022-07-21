Українцям дозволили отримувати дублікати документів поштою: як це зробити

Українці можуть замовити дублікати документів через портал "Дія". Отримали їх можна у місцевому відділі державної реєстрації актів цивільного стану та через "Укрпошту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міністра цифрової трансформації Михайла Федорова .

Він пояснив, що через війну багато українців втратили чи пошкодили документи. Для отримання дублікатів чи витягів раніше потрібно було двічі ходити до ДРАЦС і стояти в чергах. Тепер це можна зробити через "Дію".

Зараз можна отримати свідоцтва та витяги про народження, смерть, зміну імені, реєстрацію чи розірвання шлюбу.

Як це зробити?

На порталі "Дія" потрібно подати спеціальну заявку. Потім необхідно обрати тип доставки: кур'єром додому, у відділення "Укрпошти" чи в ДРАЦС.

Оформити документи можна як для себе, так і для найближчих родичів.