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Українцям дозволили отримувати дублікати документів поштою: як це зробити

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Україна, Четвер 21 липня 2022 13:53
Українцям дозволили отримувати дублікати документів поштою: як це зробити Фото: через "Дію" можна замовити дублікати документів (diia.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть замовити дублікати документів через портал "Дія". Отримали їх можна у місцевому відділі державної реєстрації актів цивільного стану та через "Укрпошту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Він пояснив, що через війну багато українців втратили чи пошкодили документи. Для отримання дублікатів чи витягів раніше потрібно було двічі ходити до ДРАЦС і стояти в чергах. Тепер це можна зробити через "Дію".

Зараз можна отримати свідоцтва та витяги про народження, смерть, зміну імені, реєстрацію чи розірвання шлюбу.

Як це зробити?

На порталі "Дія" потрібно подати спеціальну заявку. Потім необхідно обрати тип доставки: кур'єром додому, у відділення "Укрпошти" чи в ДРАЦС.

Оформити документи можна як для себе, так і для найближчих родичів.

Нагадаємо, що скоро в "Дії" з'явиться англійська версія деяких документів.

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