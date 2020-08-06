Українцям відкриті кордони 38 країн

Українців можуть пустити до 38 країн. За останній тиждень змін не відбулося.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

Раніше були відкриті 39 країн, але Сейшельські острови закрили кордони для українських туристів через епідеміологічну ситуацію в країні.

Найбільш популярними серед українців є Угорщина, Туреччина, Росія, Польща, Німеччина, Румунія, Хорватія.

Зазначимо, в Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чому Польща опинилась в червоній зоні.

Раніше Європейський Союз оновив список країн, громадяни яких зможуть вільно потрапити на територію блоку, України в цьому списку досі немає.

В'їзд на територію України для іноземців на час карантину дозволено лише за наявності поліса страхування. Також іноземцям з країн "червоної" зони необхідно буде пройти самоізоляцію через додаток "Дій вдома".