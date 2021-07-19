Українцям хочуть дозволити фотографувати порушення ПДР та отримувати за це гроші

Внесений до парламенту законопроект пропонує внести зміни до законодавства, які б дозволили громадянам передавати правоохоронцям інформацію про порушення ПДР. Фіксувати порушення українці зможуть за допомогою своїх смартфонів або планшетів.

Для фіксації порушень ПДР планують використовувати спеціальну програму, яка б забезпечувала ідентифікацію громадянина через "Дію", а також гарантувала б автентичність фото та відео з порушенням. Розгляд справ в такому режимі здійснюватиметься у спрощеному порядку.

За фіксацію порушення українці зможуть отримати винагороду в розмірі 10% від штрафу, який буде складено за цим фактом. Однак, нардепи пропонують встановити кримінальну відповідальність за подання підроблених або штучно створених фото та відео.

У законопроекті також гарантується конфіденційність та нерозголошення відомостей про громадян, які повідомили про порушення. Тобто оштрафовані водії не будуть знати, хто саме сфотографував їх порушення.