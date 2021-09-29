Українську військову академію перевірять на зв'язок з націоналістами, - Міноборони

Міністерство оборони України доручило перевірити інформацію про нібито зв'язок Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з націоналістами. Раніше в США вийшла доповідь про те, що українська організація націоналістичного спрямування Centuria нібито з 2018 року влаштувалася в цій академії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони .

"Військовій службі правопорядку Збройних сил України міністром оборони доручено провести службову перевірку достовірності інформації про можливі зв'язки військовослужбовців Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з організацією Centuria", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, до цього Університет Джорджа Вашингтона в США опублікував доповідь про українську організацію Centuria, яка, як стверджується, з 2018 року діє в Академії і нібито за кілька років залучила до своїх лав безліч курсантів, які зараз є видатними членами української військової еліти. А деякі її члени отримали доступ до західних військових навчальних закладів.