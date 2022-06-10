Без української пшениці Африку чекає дуже серйозний голод, - президент Африканського союзу

У разі, якщо експорт пшениці з України не відновиться, Африка опиниться в ситуації дуже серйозного голоду, який може дестабілізувати континент. Про це заявив президент Сенегалу Макі Салл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Він також закликав Росію і Україну забезпечити безпечний прохід суден з пшеницею з українських портів. Салл покладає серйозні надії у вирішенні кризи продовольства на ООН, яка повинна взяти на себе головну роль у переговорах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Салл після відвідин Росії планував приїхати до Києва, але нових деталей про його візит поки не повідомлялося.

Також ми писали, що, за словами голови ОП Андрія Єрмака, найбільш дієвий спосіб для розблокування українських портів-супровід кораблів під військовим конвоєм країн партнерів. Це одна з найбільших гарантій безпеки.

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