Для української "дочки" Сбербанку дали відстрочку на зміну назви

Господарський суд м. Києва надав дочірньому банку російського Сбербанку відстрочку на зміну назви на 9 місяців. Банк повинен використовувати в Україні іншу назву з 11 вересня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду , розміщене у Єдиному реєстрі судових рішень.

В обґрунтування заяви про відстрочення виконання рішення суду представники АТ "Сбербанк" вказували, що на даний час негайне виконання рішення є неможливим та потребує проходження організаційних, адміністративних та внутрішніх процедур, а саме: погодження змін до статутних, реєстраційних та дозвільних документів; організаційні процедури з інформування клієнтів, заміни всієї договірної та ділової документації, фінансових/платіжних інструментів, обладнання.

У ході судового процесу Ощадбанк зазначав, що клопотання "дочки" Сбербанку про відстрочку виконання судового рішення є безпідставним, а "підрахунки строку виконання рішення суду не заслуговують на увагу через їх невідповідність дійсності та надуманість".

У судових матеріалах зазначається, що станом 1 серпня 2021 року банк мав 89 відділень, 67 банкоматів, 3941 POS-терміналів. Його клієнтами було 317 071 фізичних та 34 905 юридичних Банк емітував 179 026 платіжних карток.