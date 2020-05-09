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На українській антарктичній станції загинув експедитор

Новини » Надзвичайні події     09.05.2020 - 13:39
На українській антарктичній станції загинув експедитор
Фото: Василь Омелянович (facebook.com/AntarcticCenter)

За попередньою інформацією, відомо, що він наклав на себе руки через особисті проблеми

На станції "Академік Вернадський" загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Василь Омелянович. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Національного антарктичного наукового центру.

Попередньо відомо, що він наклав на себе руки через особисті проблеми.

"Вчора, 8 травня 2020 року, на станції "Академік Вернадський" загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Василь Омелянович", - йдеться у повідомленні.

Обов'язки кухаря на станції наразі по черзі виконуватимуть усі інші учасники експедиції.

Відзначимо, ця перша в історії смерть експедитора на станції "Академік Вернадський".

Нагадаємо, в кінці минулого 2019 року Міністерство освіти і науки затвердило список українських полярників, які відправляться в антарктичну експедицію в березні цього року. В експедицію відправили 12 чоловік - 7 вчених, лікар, кухар, системний механік, дизеліст-електрик, системний адміністратор зв'язку. Зазначається, що це наймолодший склад експедиції за всі роки.

Теги Новини України экспедицияАнтарктида
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