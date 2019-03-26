До українського моряка Небилиці не допустили адвоката

До українського військовополоненого моряка Богдана Небилиці сьогодні, 26 березня, в СІЗО "Лефортово" не допустили адвоката Еміля Курбедінова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката.

Адвокат зазначив, що адміністрація СІЗО не допустила його, пославшись на документи, які вони мали отримати від ФСБ.

"Я повертаюся додому так і не потрапивши до свого підзахисного. Адміністрація Лефортовський СІЗО просто не допустила мене до Богдана, вказавши на якісь документи, які, чи то вони не отримали від ФСБ, чи то не встигли підписати у себе в ізоляторі. Адвокат має право на зустріч зі своїм підзахисним конфіденційно, без обмеження за часом!", - написав Курбедінов.

Він також повідомив, що зареєстрував заяву на ім'я начальника СІЗО з відповідною вимогою розібратися в ситуації, що склалася.

"Витрачено два дні на поїздку, гроші на проживання і перельоти, а Богдан не отримав сьогодні кваліфіковану юридичну допомогу свого адвоката і був позбавлений можливості отримати інформацію про кримінальну справу, узгодити ряд питань по готуються скаргами", - додав Курбедінов.

РБК-Україна писало, що адвокат Микола Полозов заявив, що російські слідчі призначили психолого-психіатричну експертизу всім 24 військовополоненим українським морякам.

Нагадаємо українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Зараз щодо всіх військовополонених триває суд в РФ. Моряків утримують в СІЗО "Лефортово", поки триває судовий процес.