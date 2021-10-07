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Українська мова стала офіційною в одному з муніципалітетів у Бразилії

Автор: Дмитрий Кузнецов

У бразильському місті Прудентополіс Українська мова отримала статус офіційної нарівні з португальською. Рішення про це було прийнято муніципальними депутатами одноголосно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Світового конгресу українців.

Рішення про присвоєння українській мові офіційної одноголосно прийняла міська рада Прудентополіса 5 жовтня. Автором законопроєкту виступив юрист Вітторіо Соротюк, президент Центрального українського представництва Бразилії. На розгляд муніципальних парламентаріїв проєкт вніс депутат Маурісіо Босак.

За його словами, офіційне використання української мови в місті зробить великий культурний, науковий і туристичний внесок у розвиток муніципалітету.

Після прийняття голосування депутати міської ради сфотографувалися з українським алфавітом.

У Прудентополісі, крім португальської, найпоширенішою є Українська мова. Кілька міських жителів їздили вчитися в Україну і тепер вносять свій внесок у розвиток муніципалітету. Місто встановило дружні стосунки з Тернопільською областю.

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