Українська мова стала офіційною в одному з муніципалітетів у Бразилії

У бразильському місті Прудентополіс Українська мова отримала статус офіційної нарівні з португальською. Рішення про це було прийнято муніципальними депутатами одноголосно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Світового конгресу українців.
Рішення про присвоєння українській мові офіційної одноголосно прийняла міська рада Прудентополіса 5 жовтня. Автором законопроєкту виступив юрист Вітторіо Соротюк, президент Центрального українського представництва Бразилії. На розгляд муніципальних парламентаріїв проєкт вніс депутат Маурісіо Босак.
За його словами, офіційне використання української мови в місті зробить великий культурний, науковий і туристичний внесок у розвиток муніципалітету.
Після прийняття голосування депутати міської ради сфотографувалися з українським алфавітом.
У Прудентополісі, крім португальської, найпоширенішою є Українська мова. Кілька міських жителів їздили вчитися в Україну і тепер вносять свій внесок у розвиток муніципалітету. Місто встановило дружні стосунки з Тернопільською областю.