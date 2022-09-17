Український юніор номінований на приз "Зірка, яка сходить" у легкій атлетиці

Європейська федерація легкої атлетики визначила коло претендентів на нагороду "Зірка, яка сходить" серед найперспективніших спортсменів континенту. До топ-10 потрапив і українець Артур Фельфнер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Український метальник списа опинився в десятці найсильніших молодих легкоатлетів Європи. Уродженець Київщини цьогоріч виграв молодіжний чемпіонат світу.

Фельфнер став найсильнішим на планетарному форумі U-20. Заради виступів на молодіжному ЧС-2022 він відмовився від участі в дорослому легкоатлетичному Мундіалі в американському Юджині. Окрім того, 18-річний спортсмен дебютував на чемпіонаті Європи в Мюнхені.

Головними претендентами на престижну нагороду стали ізраїльтянин Афріфа (біг на 200 м), дискоболіст Алекна з Литви та француз Амміраті (стрибки з жердиною). Торік на приз "Зірка, яка сходить" претендував інший українець – Михайло Кохан, але переможцем став французький бігун із бар'єрами Саша Жойя.

Голосування вболівальників та експертів триватиме до 30 вересня. Переможця номінації назвуть 22 жовтня на церемонії Golden Tracks. Її прийме столиця Естонії Таллінн.