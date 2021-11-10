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Український військовий контингент у Косово втратив секретну документацію: що відомо

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Косово, Середа 10 листопада 2021 13:14
Український військовий контингент у Косово втратив секретну документацію: що відомо Фото: українські військові в Косово втратили секретну документацію (flickr)
Автор: Олег Черниш

Державне бюро розслідувань веде кримінальне провадження за фактом втрати секретних документів військовими Українського миротворчого контингенту в Косово. Справа стосується зникнення документації на систему засекреченого зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Згідно з ними, кримінальне провадження було відкрито ще в квітні 2020 року. Його ведуть слідчі Київського теруправління ДБР і спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері за ст.422 (розголошення відомостей військового характеру, що становить держтаємницю), ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) І ст. 426 (бездіяльність військової влади) Кримінального кодексу.

В ході досудового розслідування встановлено, що представники Держспецзв'язку в ході планової перевірки національного контингенту в Косово (військова частина А1199, з місцем дислокації в с. Ново Село, Косово, Республіка Сербія) виявили ряд порушень, які призводять до компрометації системи засекреченого зв'язку (виріб Т-230-1А). За результатами планової перевірки було складено акт, який є таємним.

"Відповідно до зазначеного акту виявлено втрату технічної документації на один комплект обладнання Т-230 - 1а", - сказано в матеріалах суду.

Крім того, виявлено неврахований комплект запчастин і пристосувань до виробу Т-230-1а, до складу якого входять секретні плати, що містять державну таємницю.

Держспецзв'язку систематично інформувало керівництво Генерального штабу ЗСУ про відсутність централізованого обліку секретних документів і засобів спеціального зв'язку, а також наполягало на проведенні їх інвентаризації.

Незважаючи на це, Головне управління зв'язку та інформаційних систем (ГУСІС) Генштабу не вжило заходів щодо повернення обладнання та документації, встановлення обставин їх втрати, а також щодо забезпечення обліку та контролю.

Правоохоронці допускають, що такі дії посадових осіб Генштабу та українського миротворчого контингенту в Косово можуть містити ознаки кримінальних правопорушень. За час розслідування проведено обшуки у службових приміщеннях управлінь ГШ ЗСУ, допитано свідків, надано доручення Департаменту контррозвідки СБУ. Про підозру на даний момент нікому не повідомлено.

Суд продовжив терміни розслідування до 23 жовтня 2022 року, оскільки правоохоронці ще планують допитати військових миротворчого контингенту, відповідальних за зберігання секретної документації, вилучити акти прийому-передачі та провести інші слідчі дії.

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