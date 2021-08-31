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Український велогонщик здобув "срібло" на Паралімпіаді в Токіо

Автор: Инна Собора

Ще одну срібну медаль на Паралімпіаді-2020 здобув велогонщик Єгор Дементьєв. Він посів друге місце на роздільній шосейній гонці (клас С5).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

За нагороду найвищого ґатунку боролися 15 спортсменів, які мали подолати дистанцію у 32 км.

На фініші Дементьєв програв нідерландцю Данієлю Абрахаму близько півхвилини та посів друге місце.

Раніше повідомлялося, що сьогодні українська легкоатлетка Оксана Ботурчук здобула "срібло" Паралімпіади у Токіо.

Нагадаємо, вчора, в шостий день Паралімпіади-2020, українські спортсмени завоювали одинадцять медалей.

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Олімпіада 2020