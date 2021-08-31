Український велогонщик здобув "срібло" на Паралімпіаді в Токіо

Ще одну срібну медаль на Паралімпіаді-2020 здобув велогонщик Єгор Дементьєв. Він посів друге місце на роздільній шосейній гонці (клас С5).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
За нагороду найвищого ґатунку боролися 15 спортсменів, які мали подолати дистанцію у 32 км.
На фініші Дементьєв програв нідерландцю Данієлю Абрахаму близько півхвилини та посів друге місце.
Раніше повідомлялося, що сьогодні українська легкоатлетка Оксана Ботурчук здобула "срібло" Паралімпіади у Токіо.
Нагадаємо, вчора, в шостий день Паралімпіади-2020, українські спортсмени завоювали одинадцять медалей.