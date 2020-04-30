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Український веб-сервіс «МійКлас» безкоштовно надав школам дистанційну технологію підсумкового оцінювання учнів

Новини » Прес-релізи     30.04.2020 - 16:41
Український веб-сервіс «МійКлас» безкоштовно надав школам дистанційну технологію підсумкового оцінювання учнів

На відміну від Google Classroom, українська електронна освітня система «МійКлас» має офіційний гриф МОН, містить готові тестові завдання, автоматичні звіти для полегшення процесу переносу оцінок до класного журналу, функції батьківського контролю тощо.

Міністерство освіти і науки України (лист №1/9-213 від 16.04.2020 р.) впроваджує підсумкове оцінювання школярів з використанням дистанційних технологій навчання. Для підтримки організованого онлайн-оцінювання учнів українська електронна освітня система «МійКлас» надає всім учителям безкоштовний доступ до веб-сервісу «Перевірочні роботи».

Опції веб-сервісу «Перевірочні роботи»:

  • Створення та виконання перевірочних робіт на будь-якому пристрої, що має підключення до мережі Інтернет.

  • Готові завдання та тести для підсумкового оцінювання учнів.

  • Можливість створення вчителем власних завдань, тестів, творчих завдань тощо.

  • Миттєва автоматична перевірка відповідей у перевірочних роботах.

  • Фіксація оцінок та формування автоматичних звітів для полегшення переносу оцінок до класного журналу.

  • Автоматична звітність для адміністрації шкіл про використання МійКлас учителями та учнями.

  • Функції батьківського контролю.

  • Безпека персональних даних (доступ до веб-сервісу отримують лише перевірені вчителі).

  • Стабільність системи (миттєве реагування при великому навантаженні та автоматичне масштабування веб-сервісу задля забезпечення його безперебійного функціонування).

МійКлас — це прототип освітньої платформи «Uzdevumi.lv», що охоплює усі школи Латвії та є невід'ємною частиною шкільної освіти цієї країни. Компанія офіційно зареєстрована в Україні в 2018 році. У квітні 2020 року сайт відвідало 1,1 млн користувачів, які розв’язали 20 млн завдань. Освітні матеріали МійКлас адаптовані згідно шкільної програми України, а система схвалена Міністерством освіти і науки України (гриф МОН №22.1/12-Г- 155 від 01.04.2019).

Згідно із Законом України № 2145-VIII «Про освіту» (стаття 4) МійКлас забезпечує право на безоплатну освіту та надає безкоштовний доступ до перевірочних робіт.

Перевірочні роботи дозволяють впровадити синхронний та асинхронний режим оцінювання результатів навчальної діяльності учнів. Перевірочні роботи в МійКлас можуть виконуватись учнями як у зручний для них час, так і в чітко окреслені терміни. Для зменшення ризиків необ’єктивного оцінювання вчитель може налаштувати проходження тесту один раз та обмежити час виконання завдання.

Опціонально вчитель може дозволити учням провести самооцінювання після виконання перевірочної роботи. У цьому випадку школярі отримають автоматичні підказки-роз'яснення щодо власних помилок.

Український веб-сервіс «МійКлас» безкоштовно надав школам дистанційну технологію підсумкового оцінювання учнів

МійКлас додатково надає платний доступ до програмного забезпечення для підвищення якості навчання (тренажери за шкільною програмою з математики, алгебри, геометрії та української мови). Ця послуга не є обов'язковою, та може використовуватись учнями індивідуально для самостійної підготовки. При підключенні всього класу або школи діють пільгові тарифи (розраховуються відповідно до кількості учнів).

Для використання веб-сервісу «Перевірочні роботи» вчителю необхідно зареєструватися на сайті https://miyklas.com.ua та пройти перевірку профілю.

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