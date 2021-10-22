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Український тенісист Молчанов вийшов у півфінал престижного турніру АТР у Бельгії

Автор: Анна Полисученко

Український тенісист Денис Молчанов вийшов у півфінал престижного турніру. Він разом з Олександром Нєдовєсовим з Казахстану пройшли в наступний етап змагань у парному розряді на турнірі ATP-250 European Open в Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тенісний портал України.

У матчі другого кола українсько-казахстанський дует зустрічався з аргентинсько-іспанською парою Дельбоніс/Ернандес. Денис і Олександр виграли першу партію з рахунком 6-3, після чого їх суперники відмовилися від продовження боротьби.

Призовий фонд турніру - 508 600 євро.

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Теннис