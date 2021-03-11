Український постачальник забезпечить лікарні сертифікованими захисними костюмами
Українська компанія "БІКО", яка спеціалізується на постачанні засобів індивідуального захисту, планує здійснити поставку до лікарень понад 200 тисяч спеціальних захисних медичних костюмів.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
В повідомлені зазначається, що костюми мають сертифікат стандарту високого рівня захисту ДСТУ EN14126: 2008.
Компанія є партнером відомих компаній-виробників засобів індивідуального захисту - 3М (США), JSP (Великобританія) та Kimberly-Clark (США).
2020 року компанія створила покращені комбінезони, які здатні захистити медичний персонал від COVID-19 завдяки спеціальному матеріалу, який використовується при виготовленні комбінезонів BeSafe PRO MASTER і BeSafe PRO MASTER STRONG, що не пропускає мікроорганізми.
Якість комбінезонів та їхню відповідність стандарту EN 14126 було підтверджено за результатами тестування в міжнародній лабораторії.
Комбінезони BeSafe PRO MASTER, BeSafe PRO MASTER STRONG та халат захисний поліпропіленовий отримали сертифікати експертизи типу, які підтверджують відповідність продуктів нормам ДСТУ EN14126:2008.
Також продукцію було протестовано Інститутом громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України та Інститутом мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України, які підтвердили можливість її застосування медичним персоналом при боротьбі з COVID-19.
Нагадаємо, минулого року "БІКО" відправила понад 100 тисяч комбінезонів для медиків по всій Україні, які працюють із хворими на COVID-19.