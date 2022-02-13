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Український легкоатлет виграв турнір у Польщі

Автор: Анна Полисученко

Українець Андрій Проценко став переможцем зі стрибків у висоту на міжнародних змаганнях "Orlen Cup". Турнір проходив у Лодзі (Польща).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Федерації легкої атлетики України.

Стрибком на 2,25 м вихованець Геннадія Зуєва забезпечив собі перемогу і вже в цьому статусі виконав дві спроби на 2,31 м - однак планка не встояла. Далі продовжувати змагання Проценко відмовився.

Мексиканець Ерік Портілло другий (2,18 м). Такий же результат у португальця Джерсона Бальде, але за спробами він третій.

Українська легкоатлетка Вікторія Ратнікова пробігла 60 метрів за 7,43 с, чого не вистачило для виходу у фінал. У цьому ж забігу полька Єва Свобода показала найкращий результат сезону у світі (7,04 с), а згодом у фіналі покращила його, скинувши ще чотири сотих секунди - 7,00.

Раніше ми писали, що український легкоатлет Андрій Проценко не зміг пробитися у фінал на Олімпіаді-2020.

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Легка атлетика