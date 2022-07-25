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Український гранд гратиме в чемпіонаті Угорщини

Фото: "Карпати" на міжнародному турнірі в Італії (facebook.com/hckarpaty)
Автор: Антон Федорців

Ужгородські "Карпати" отримали тимчасове місце в жіночому чемпіонаті Угорщини з гандболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт асоціації.

Вітчизняний гранд прийняли до 3-го угорського дивізіону. Тамтешній чемпіонат розпочнеться у вересні.

"Карпати" потрапили до північно-східної групи першості. Домашні матчі ужгородки гратимуть у місті Гайдунанаш, що знаходиться за 130 км від українського обласного центру. Результати "Карпат" включать у підсумки сезону, але команда не матиме права на підвищення в класі.

Сезон 2021/22 у гандбольній Суперлізі достроково завершили через повномасштабне вторгнення РФ до України. Призерів чемпіонату не визначали, а ужгородки на момент припинення змагання посідали 4-те місце.

"Карпати" засновані в 1969 році як "Спартак" із Берегового. До Ужгорода команда переїхала в 1989-му. "Карпати" тричі стали чемпіоном України (2012, 2013, 2014) та здобули Кубок України-2018. У сезоні 2016/17 ужгородки дійшли до 1/8 фіналу Кубка виклику ЄГФ.

Нагадаємо, що чоловічий "Мотор" отримав місце в чемпіонаті Німеччини на новий сезон.

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