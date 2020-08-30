Український боксер Постол програв бій за два чемпіонські титули

Фото: Рамірес і Постол (wboboxing.com)

Цей поєдинок двічі переносився через пандемію коронавірусу

Український боксер Віктор Постол програв американцеві Хосе Раміресу, упустивши можливість завоювати чемпіонські пояси за версіями WBC і WBO у першій напівсередній вазі. Бій відбувся в ніч на 30 серпня на арені The Bubble в Лас-Вегасі, штат Невада (США).

Про це повідомляє fightnews.info.

У першій половині бою суперники йшли на рівних, але після екватора українець почав втомлюватися. Після сьомого раунду Рамірес завдав Постолу удар, змусивши того якийсь час думати тільки про захист.

R7 power surge from the champ #RamirezPostol Live on ESPN+ pic.twitter.com/LpGSk5mivE — Top Rank Boxing (@trboxing) August 30, 2020

У чемпіонських раундах Раміреса не вдалося наростити обороти і цих зусиль вистачило для того, щоб судді за підсумками 12 раундів віддали йому перемогу. Результат бою: Хосе Рамірес переміг Віктора Постола рішенням більшості (115-113, 114-114, 116-112).

The champ @RAMIREZBOXING dug deep to retain his Jr. Welterweight straps #RamirezPostol pic.twitter.com/2cKUKPlx5j — Top Rank Boxing (@trboxing) August 30, 2020

Нагадаємо, раніше поєдинок двічі переносився через пандемію коронавірусу.

Спочатку боксери повинні були вийти в ринг 1 лютого в Китаї, але через спалах в країні епідемії поєдинок був перенесений. Потім титульний бій був призначений на 9 травня у Фресно, Каліфорнія (США), однак пандемія вже вирувала на просторах США.