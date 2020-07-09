Український бізнесмен Наум Коен залучив інвестиції з правлячої родини Абу-Дабі

Його Високість Шейх Хамад бін Халіфа придбав 25% частки української компанії GEMGOW, яка допомагає користувачам продавати й купувати кольорові дорогоцінні камені та діаманти. Шейх Хамад володіє в Абу-Дабі (ОАЕ) холдинговою компанією HBK.

Про це повідомляє прес-служба компанії в Україні.

Як повідомляється прес-служба, HBK вірить у подолання географічних, релігійних і культурних бар'єрів при веденні бізнесу. Група відкрита для діалогу і співпраці з широкого кола підприємств з усіма людьми зі всього світу.

"Онлайн-платформа Gemgow відкриває користувачам можливість торгувати діамантами, смарагдами, рубінами та іншими дорогоцінними каменями як в готовому, так і в необробленому, сиром вигляді. Доступ до платформи можна отримати через веб-сайт www.gemgow.com, також через мобільні додатки в інтерфейсах IOS і Android", - йдеться в повідомленні.

За словами засновника і генерального директора компанії Наума Коена, основна мета платформи - створити сфокусоване віртуальний простір, в якому інвестори і компанії в секторі дорогоцінних каменів і ювелірних виробів можуть вступати у вигідні торговельні відносини, незалежно від місцезнаходження або мови.

Загальна вартість дорогоцінних каменів, доступних зараз на платформі, перевищує 150 мільйонів доларів США. Очікується, що ця новостворена асоціація з HBK викличе подальше зростання платформи Gemgow і принесе додану вартість її капіталізації на ринку.

GEMGOW розроблялася холдингом NY Koen Group з 2017 року. Роботу над технічною частиною платформи вела міжнародна команда фахівців в IT-сфері, під керівництвом досвідчених професіоналів у сфері торгівлі діамантами та іншими дорогоцінними каменями.

NY Koen Group - група компаній з різнобічним досвідом у секторах, пов'язаних з торгівлею дорогоцінними каменями, дизайн ювелірних виробів, і інформаційними технологіями.