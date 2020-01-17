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Український бізнес очікує прискорення інфляції

Новини » Економіка     17.01.2020 - 13:28
Український бізнес очікує прискорення інфляції
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Інфляція в Україні впала нижче 5%, однак топ-менеджери прогнозують 7%

Керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 7,0%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ділові очікування підприємств України від Національного банку за IV квартал 2019 року.

Дані свідчать, що інфляційні очікування українського бізнесу практично не змінилися порівняно з попереднім кварталом (6,9%). Однак вони значно нижче, ніж в II кварталі (7,7%) та у II кварталі (9,0%).

Український бізнес очікує прискорення інфляції

Частка респондентів, яка прогнозує, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців не перевищить 7,5% або знизиться, практично не змінилася і становить 54,6% (у попередньому кварталі - 54,5%).

Український бізнес очікує прискорення інфляції

Чергове опитування НБУ було проведено з 4 грудня 2019 року до 3 січня 2020 року серед керівників підприємств 697. Опитування репрезентативне за основними видами та напрямами діяльності, розмірами підприємств з кількістю працівників.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2019 року порівняно з листопадом ціни знизилися на 0,2%. За даними Державної служби статистики, за рік (грудень до грудня) інфляція склала 4,1%.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 15,5% до 13,5% річних з 13 грудня. Як зазначив глава НБУ Яків Смолій, НБУ прискорює пом'якшення монетарної політики, оскільки різке зміцнення курсу гривні зумовило більш швидке зниження інфляції.

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