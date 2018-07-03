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Український баскетболіст Михайлюк дебютував за "Лейкерс"

НовиниСпорт    03.07.2018 - 11:23
Фото: Святослав Михайлюк (nba.com)
Фото: Святослав Михайлюк (nba.com)

Українець вийшов у стартовому складі в матчі Літньої ліги

Український захисник Святослав Михайлюк провів свій дебютний матч у складі "Лос-Анджелес Лейкерс". Про це повідомляється в Twitter клубу.

Українець вийшов у стартовому складі в матчі Літньої ліги НБА проти "Сакраменто Кінгз".

За 23 хвилини на майданчику Михайлюк набрав 15 очок (3/6 триочкових, 3/4 двоочкові) при двох втрати і одному фолі.

"Лейкерс" програли цей матч з рахунком 93:98. Наступний матч "озернікі" проведуть 4 липня проти "Майамі".

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Теги публікації: баскетбол, НБА  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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