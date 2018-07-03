Український баскетболіст Михайлюк дебютував за "Лейкерс"

Українець вийшов у стартовому складі в матчі Літньої ліги
Український захисник Святослав Михайлюк провів свій дебютний матч у складі "Лос-Анджелес Лейкерс". Про це повідомляється в Twitter клубу.
Українець вийшов у стартовому складі в матчі Літньої ліги НБА проти "Сакраменто Кінгз".
Lakers rookie Svi Mykhailiuk talks about his summer league debut and adjustments to make moving forward. pic.twitter.com/uL86MWjkAy— Los Angeles Lakers (@Lakers) July 3, 2018
За 23 хвилини на майданчику Михайлюк набрав 15 очок (3/6 триочкових, 3/4 двоочкові) при двох втрати і одному фолі.
Svi Mykhailiuk gets his first #NBASummer basket to open the scoring in Sacramento!@Lakers x @SacramentoKings— NBA (@NBA) July 3, 2018
: @NBATV pic.twitter.com/KUgQEhXlvX
"Лейкерс" програли цей матч з рахунком 93:98. Наступний матч "озернікі" проведуть 4 липня проти "Майамі".