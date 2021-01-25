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Український баскетболіст Лінь дебютував за "Вашингтон"

Автор: Вера Олейник

Український центровий "Вашингтон Візардс" Олексій Лень дебютував за свою команду. Він вийшов з лавки і провів 20 хвилин в грі проти "Сан-Антоніо Сперс" (101: 121).

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Про це повідомляється на сайті команди.

Попри поразку, Лінь став одним з кращих у своїй команді. Він набрав 11 очок, записавши собі в актив п'ять підбирань, реалізувавши один з двох триочкових кидків, зробивши одну передачу і один перехоплення, а також допустив дві втрати. Це допомогло йому стати третім за результативністю в команді.

Лінь підписав річний контракт з "Вашингтоном" минулого тижня. До нової команди він приєднався на правах вільного агента.

Українець починав сезон у складі "Торонто Репторс", який підписав баскетболіста в міжсезоння на річний мінімальний контракт, але був відрахований після семи проведених матчів. Останні матчі Лінь пропустив через протоколи НБА, пов'язаних з коронавірусом.

Нагадаємо, Лень ще минулого року перехворів на коронавірус.

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Новини України баскетболНБААлексей Лень