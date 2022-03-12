Українським послам доручили просувати в Європі ідею членства України в ЄС

Офіс президента провів нараду з послами України в країнах Євросоюзу. Обговорили подальші дії щодо допомоги Європи в забезпеченні гуманітарних та воєнних потреб, а також кроки у напрямі євроінтеграції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Посли отримали від Офісу президента доручення щодо активізації зусиль в отриманні Україною членства в ЄС. Також була обговорена обороноздатність країни та санкції проти Росії.

"Завдання нашої дипломатичної служби – якісно донести до політиків та урядовців країн Євросоюзу простий меседж: сильна Україна в складі ЄС – це запорука сильної Європи", - пише пресслужба.

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