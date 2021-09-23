Українським аграріям на замітку: Skoda Octavia отримала салон з цукрових буряків

Skoda у рамках своєї екологічної стратегії почне випуск елементів інтер'єру з перероблених цукрових буряків і очерету. Матеріали на основі органіки з'являться на серійних машинах вже в найближчі роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Skoda .

Інженери Skoda спільно з вченими технічного університету в Ліберці створили новий матеріал з м'якоті цукрових буряків. Текстиль з натуральних волокон і особливий матеріал, схожий з пластиком, застосували на дослідній Skoda Octavia, точніше демонстраційному майданчику на її базі.

Новий матеріал вже запатентований, але власного імені поки не отримав.

М'якоть цукрових буряків з декількох Чеських цукрових заводів буде відправлятися на автозавод компанії в Млада-Болеслав, де її будуть фарбувати органічними барвниками та формувати з суміші відповідні деталі інтер'єру.

На фото видно, що світло-коричневий матеріал на основі буряка сусідить з органічною тканиною. Остання виткана з волокон міскантуса, очерету, що росте в субтропічних і тропічних регіонах Африки та Південної Азії.

У серійному виробництві нові матеріали з'являться тільки в найближчі роки. Але вже сьогодні в салонах серійних Skoda, зокрема на електромобілях Enyaq iV використовується тканина, яка на 70% складається з перероблених пластикових пляшок.