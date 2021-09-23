КрАЗ створив унікальні причепи для безпілотних самоскидів

Інженери Кременчуцького автозаводу розробили незвичайні причепи, які допомагають керувати самоскидами з автопілотом. Використовуватися новинка буде в кар'єрах компанії Ferrexpo.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кременчуцьку газету" .

Легковий геолокаційний причіп, розроблений на КрАЗі, не має аналогів в Україні. У 2021 році на Полтавському ГЗК запрацювали безпілотні кар'єрні самоскиди. Тому компанія Ferrexpo і замовила КрАЗу незвичайні причепи, які виконують роль розумних "маячків" для інноваційної техніки. Тільки для однієї ділянки кар'єру необхідно близько 15 причепів.

За словами головного конструктора КрАЗу Сергія Васечека, новий причіп є транспортною базою для мобільних точок управління руху "безпілотників". Всі Причепи енергетично незалежні та не потребують підведення до них мереж живлення. Обладнання живиться від сонячних батарей, акумуляторів, а також бензинового генератора, встановленого на борту.

На виносної телескопічної щоглі встановлені камери, семафор і антени для передачі даних. Шлагбаум на причепі призначений для перекриття руху – самоскиди на автопілоті його відмінно бачать. Заявлено, що річний тираж випуску спеціальних причепів не перевищить два десятки штук. Фахівці з Кременчука вже вивчають можливість експорту спеціалізованих "візків".