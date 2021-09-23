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КрАЗ створив унікальні причепи для безпілотних самоскидів

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Четвер 23 вересня 2021 10:40
КрАЗ створив унікальні причепи для безпілотних самоскидів Фото: самоскиди КрАЗ (autokraz.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Інженери Кременчуцького автозаводу розробили незвичайні причепи, які допомагають керувати самоскидами з автопілотом. Використовуватися новинка буде в кар'єрах компанії Ferrexpo.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кременчуцьку газету".

Легковий геолокаційний причіп, розроблений на КрАЗі, не має аналогів в Україні. У 2021 році на Полтавському ГЗК запрацювали безпілотні кар'єрні самоскиди. Тому компанія Ferrexpo і замовила КрАЗу незвичайні причепи, які виконують роль розумних "маячків" для інноваційної техніки. Тільки для однієї ділянки кар'єру необхідно близько 15 причепів.

КрАЗ створив унікальні причепи для безпілотних самоскидівЗа словами головного конструктора КрАЗу Сергія Васечека, новий причіп є транспортною базою для мобільних точок управління руху "безпілотників". Всі Причепи енергетично незалежні та не потребують підведення до них мереж живлення. Обладнання живиться від сонячних батарей, акумуляторів, а також бензинового генератора, встановленого на борту.

КрАЗ створив унікальні причепи для безпілотних самоскидів

На виносної телескопічної щоглі встановлені камери, семафор і антени для передачі даних. Шлагбаум на причепі призначений для перекриття руху – самоскиди на автопілоті його відмінно бачать. Заявлено, що річний тираж випуску спеціальних причепів не перевищить два десятки штук. Фахівці з Кременчука вже вивчають можливість експорту спеціалізованих "візків".

Раніше повідомлялося, що на BMW і Mercedes-Benz подали до суду через відмову згортати випуск авто з ДВС. Позови подані в регіональні суди Мюнхена і Штутгарта, де розміщені штаб-квартири компаній.

Також ми писали, що моторами електромобілів концерну GM керуватиме штучний інтелект. У GM відзначили, що на деяких їх нових машинах будуть встановлені по три розумних електродвигуна.

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