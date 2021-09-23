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Mazda оновила свій самий брутальний автомобіль-пікап BT-50

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Четвер 23 вересня 2021 08:35
Mazda оновила свій самий брутальний автомобіль-пікап BT-50 Фото: Mazda BT-50 (mazda.com.au)
Автор: Константин Широкун

Оновлений пікап Mazda BT-50 отримав другий Силовий агрегат в лінійку моторів, а також нові матеріали обробки салону. Поки повнопривідний автомобіль доступний на ринку Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Mazda.

Mazda оновила повнопривідний пікап BT-50. Рестайлінг приніс машині новий турбодизель, який був розроблений спільно з компанією Isuzu. 1,9-літровий чотирициліндровий мотор розвиває 147 к.с. і 350 Нм максимального крутного моменту.

Новий мотор пов'язаний з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач. Завдяки значному крутному моменту пікап здатний буксирувати Причепи загальною масою до трьох тонн. 147-сильний двигун є частиною базової версії Mazda ВТ-50.

Другий доступний двигун - це 3,0-літровий турбодизель потужністю 190 к.с. і максимальним крутним моментом в 450 Нм. Для пікапів також тепер доступні світлодіодні фари, Адаптивний круїз-контроль з функцією Stop & Go, мультимедіа з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, система автоматичного екстреного гальмування, попередження про поперечний рух ззаду та ін.

Mazda оновила свій самий брутальний автомобіль-пікап BT-50Оновлення також додало пікапу і топову версію SP. Її можна відрізнити по чорній решітці радіатора, 18-дюймовим чорним колісним дискам, шкіряній обробці салону та ін.

На ринку Австралії пікапи доступні як в задньопривідному варіанті, так і у версії 4х4 незалежно від комплектації і обраного силового агрегату.

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