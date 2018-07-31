Українських військових на Донбасі від ранку обстріляли 4 рази

У районі ООС загострилась ситуація на Маріупольському напрямку

Бойовики на Донбасі з початку дня у вівторок, 31 липня, чотири рази обстріляли українські позиції у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС). Про це у ході брифінгу повідомив представник прес-центру ООС Анатолій Стельмах.

Зокрема, частково ситуація загострилась на Маріупольському напрямку. Інформації про втрати з боку українських військових не повідомляється.

"Бойовики російських окупаційних військ чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Світлодарська та Лебединського", - уточнив Стельмах.

Також додав, що протягом попередньої доби у бік українських позицій бойовики випустили 21 міну. Порушення режиму тиші з боку бойовиків зафіксовано поблизу населених пунктів Лебединське, Павлопіль, Гнутове, Широкине та Водяне.

"Підрозділи Об'єднаних сил вживали адекватних заходів щодо примушення противника до припинення вогню", - зазначили в прес-центрі ООС.

Нагадаємо, у районі операції Об’єднаних сил бойовики 40 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ у понеділок, 30 липня, у тому числі тричі - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів поранено трьох українських військових.