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Українських військовополонених утримують у катівнях під наглядом ФСБ

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Україна, Вівторок 26 квітня 2022 17:31
Українських військовополонених утримують у катівнях під наглядом ФСБ Фото: українських військовополонених утримують у катівнях під наглядом ФСБ (instagm.fsb.oficial)
Автор: Євгеній Прокопенко

Від партнерських правозахисних організацій отримано інформацію про місця розміщення наших взятих у полон захисників у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.

Приміщення слідчого ізолятора при ФКУ-ИК 1 УФСИН по Тульскій області (селище Комсомольський) звільнено під 100 українських військовополонених. З адміністрацією проведено ретельний інструктаж ФСБ, крім того, співробітники служби також розмістилися в установі для «роботи» з полоненими, повідомила Денісова.

За її словами, військовополонених збройних сил України утримують у колоніях ГУФСІН Росії у Ростовській області. Для цих цілей розселили відразу дві пенітенціарні установи на півдні Росії – зараз це фактично концтабори для військовополонених та наповнюються за рахунок захоплених на полі бою українських солдатів.

"Контролем за військовополоненими займаються співробітники ФСВП, ФСБ, Росгвардії та секретні агенти з-поміж засуджених-активістів, багатьох з яких етапували з катівень інших установ виконання покарань", - повідомила Людмила Денісова.

Офіційного перепрофілювання в'язниць у табори для військовополонених, як цього вимагає міжнародне гуманітарне право, не було.

Чиновниця зазначила, що для утримання українських військовополонених відведено «Вяземський концтабір» СІЗО-2 (у Вязьмі) УФСІН у Смоленській області. Його обладнують під проведення тортур та отримання дізнань із військовополонених. Українців утримуватимуть і в Малій психіатричній лікарні при СІЗО - відомій за межами росії катівні для «непокірних».

Також Денісова додала, що правозахисники повідомляють про розміщення українців в СІЗО-2 УФСІН по Брянській області (Новозибків), СІЗО-2 Таганрога та СІЗО Москви.

Нагадаємо, в одній з окупованих громад Запоріжжя росіяни погрозами змушують вчителів з 2 травня відновити навчання за російською програмою.

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