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З українських портів вийшли ще три судна із зерном

Фото: з українських портів вийшли ще три судна із зерном (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 29 серпня з українських портів у рамках "зернового коридору" вийшов черговий караван із українським продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства національної оборони Туреччини у Twitter.

"Відвантаження зерна триває за планом. Станом на сьогоднішній ранок з українських портів відійшло ще 3 судна, завантажені зерном", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 27 серпня в напрямі українських портів на Дунаї (Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ) через гирло Швидке та румунський канал Суліна пройшли 11 суден, загальним обсягом 45 тисяч тонн. Це рекордний показник із початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і збереженням операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

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