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Українських активістів у Криму "викуповують" у місцевих чиновників, - Джемілєв

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Київ, Неділя 15 травня 2022 23:37
Українських активістів у Криму "викуповують" у місцевих чиновників, - Джемілєв Мустафа Джемілєв (Фото: liga.net)
Автор: Константин Широкун

Деяких українських активістів, яких насильно вивозять в окупований Крим, вдається повернути в Україну завдяки корумпованості російських силовиків. Цінник починається від 250 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ депутата Верховної Ради Мустафи Джемілєва в ефірі телемарафону.

"Зараз стоїть питання, як би вивезти цих активістів. Ну, слава Богу, там трохи нас рятує традиційна російська корупція: нам вдається "викупити" деяких наших співгромадян", - зазначив Джемілєв.

"Починається від 250 доларів і вище. Залежно від того, з ким домовлятися. Не з усіма це можна. Спочатку потрібно домовлятися, Треба знати, хто там стоїть на посаді. Не дуже проста операція. Ось мені вдалося, наприклад, викупити 7 людей", - повідомив народний депутат.

В окупований Крим вивозять українських активістів з Херсонської та Запорізької областей, а потім відправляють вглиб Росії. Хоча, за словами Джемілєва, вже стало відомо про декілька випадків зникнення викрадених українців безвісти.

Раніше Джемілєв повідомив, що Туреччина в переговорах з Росією пропонувала евакуювати захисників Маріуполя на територію своєї країни. Однак Москва не погодилася з ініціативою Анкари.

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Мустафа Джемілєв Крим коррупция Вторгнення Росії до України
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