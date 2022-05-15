Українських активістів у Криму "викуповують" у місцевих чиновників, - Джемілєв

Деяких українських активістів, яких насильно вивозять в окупований Крим, вдається повернути в Україну завдяки корумпованості російських силовиків. Цінник починається від 250 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ депутата Верховної Ради Мустафи Джемілєва в ефірі телемарафону.

"Зараз стоїть питання, як би вивезти цих активістів. Ну, слава Богу, там трохи нас рятує традиційна російська корупція: нам вдається "викупити" деяких наших співгромадян", - зазначив Джемілєв.

"Починається від 250 доларів і вище. Залежно від того, з ким домовлятися. Не з усіма це можна. Спочатку потрібно домовлятися, Треба знати, хто там стоїть на посаді. Не дуже проста операція. Ось мені вдалося, наприклад, викупити 7 людей", - повідомив народний депутат.

В окупований Крим вивозять українських активістів з Херсонської та Запорізької областей, а потім відправляють вглиб Росії. Хоча, за словами Джемілєва, вже стало відомо про декілька випадків зникнення викрадених українців безвісти.