Українські юристи створили бота, який убезпечить від неприємностей із судовими справами та боргами

Бот працює в месенджерах Viber та Telegram і допомагає користувачам своєчасно дізнатися про появу правових проблем і, що важливо, – вирішити їх.

Розробники legaltech проєкту PravoSud здійснили запуск VartaBot – чат-бота, який здійснює моніторинг відкритих державних реєстрів з метою виявлення і попередження майнових ризиків. Бот спрямований на користування звичайними громадянами. Він відстежує появу судових справ, засідань, викликів до суду, виконавчих проваджень та боргів, а також допомагає отримати допомогу адвоката у разі потреби.

Як розповідає CEO PravoSud Михайло Вертепа: «Існує ситуація з недостатнім фінансуванням Державної судової адміністрації. Завдяки цьому українські суди не мають коштів на надсилання повідомлень поштою. Це відома проблема. На додаток, в законодавстві існують положення, які в окремих ситуаціях дозволяють викликати відповідача до суду шляхом розміщення такого повідомлення лише на сайті суду. Тому залишається самостійно моніторити всі ці державні реєстри кожного дня, цілий рік поспіль. Чи можливо це для звичайного громадянина, якому невідомі всі ці юридичні тонкощі? Звісно, ні. Тому ми створили бота, який робить це автоматично».

Необізнаність з наявністю судової справи, виконавчого провадження чи боргу, дані про які містяться в державних реєстрах, може призвести до негативних наслідків. Наприклад, розплачуючись карткою в магазині чи кафе, можна виявити, що вона заблокована, оскільки виконавча служба арештувала кошти на рахунку, скажімо, через несплачений штраф за порушення ПДР. З впровадженням в Україні електронної форми виконавчого документу таку процедуру потенційно можна буде застосувати за лічені хвилини. Або підписання у нотаріуса довгоочікуваної угоди з продажу нерухомості може зірватися через наявність у продавця запису про наявність боргу у відповідному державному реєстрі. Це лише деякі реальні приклади того, який вплив може мати погана поінформованість.

Здійснити пошук інформації за ПІБ, а також включити моніторинг однієї особи можна абсолютно безкоштовно. Водночас, наявність нової інформації перевірятиметься лише раз на 10 днів. А щоденний оперативний моніторинг здійснюється на платній основі, але коштує лише 150 грн на рік.

Щойно виявиться інформація стосовно судових процесів, викликів до суду або боргів, користувач може негайно скористатися функцією пошуку адвоката. Це дуже зручно, оскільки все відбувається в одному боті. У такому разі спеціалісти проєкту зв’яжуться телефоном, з’ясують деталі та допоможуть підібрати адвоката, який надасть професійну допомогу. І з перших днів запуску VartaBot вже є перші звернення, коли громадяни знаходять несподівану інформацію про початок стягнень про себе, скажімо, ввечері, а вже на ранок отримують кваліфіковану юридичну допомогу.

Такий сервіс буде корисним для підприємців, автовласників, продавців та покупців нерухомості, працівникам компаній та всім, хто піклується про власну безпеку і безпеку родини.