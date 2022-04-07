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Українські війська захопили кілька ворожих систем ППО

Фото: українські війська захопили кілька ворожих систем ППО (facebook.com/usofcom)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові захопили кілька одиниць російських систем протиповітряної оборони. Зокрема, БУК М1 і БУК М2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Сил спеціальної операції ЗСУ в Facebook.

"Кілька одиниць техніки ворожої ППО була захоплена групою ССО України при проведенні спеціальних дій. Зокрема, мова йде про БПУ комплексу БУК М1, ЗРК Бук М2", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що захоплена ворожа техніка придатна для використання.

"ССО продовжують полювання за особливими і цінними трофеями. Так що іноді, навіть найстрашнішого звіра, краще брати живцем", - йдеться в повідомленні.

Фото: українські війська захопили кілька ворожих систем ППО (facebook.com/usofcom)

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