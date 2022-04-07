Українські військові захопили кілька одиниць російських систем протиповітряної оборони. Зокрема, БУК М1 і БУК М2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Сил спеціальної операції ЗСУ в Facebook.
"Кілька одиниць техніки ворожої ППО була захоплена групою ССО України при проведенні спеціальних дій. Зокрема, мова йде про БПУ комплексу БУК М1, ЗРК Бук М2", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі зазначили, що захоплена ворожа техніка придатна для використання.
"ССО продовжують полювання за особливими і цінними трофеями. Так що іноді, навіть найстрашнішого звіра, краще брати живцем", - йдеться в повідомленні.
Фото: українські війська захопили кілька ворожих систем ППО (facebook.com/usofcom)
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