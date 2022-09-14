Українські військові встановили вогневий контроль майже над усією Херсонською областю, - Гуменюк

"Майже над усією територією Херсонської області тримається наш вогневий контроль, ми продовжуємо нашу бойову роботу, але про перемоги говорити поки рано, потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах", - заявила вона.

За її словами, особливості військової операції ЗСУ на півдні пов'язані з ландшафтом регіону, де дуже багато річок, каналів і відкрита Степова місцевість.

"Тому тут немає інформаційної відкритості, оскільки це дуже небезпечно для наших підрозділів і населення через загрозу обстрілів з боку ворога. Дуже багато територій заміновано, ми не можемо оголошувати всі наші успіхи, але ми просуваємося і тіснимо росіян - це дуже їх деморалізує", - розповіла Гуменюк.

Вона додала, що моральний стан окупантів також підірвано успіхами ЗСУ при наступі в Харківській області.

Раніше повідомлялося, що українські військові підготували план успішного контрнаступу ЗСУ на північному сході і на півдні країни у співпраці з американськими і британськими фахівцями і офіційними особами.

Нагадаємо, Міноборони повідомляло, що ЗСУ деокупували вже понад 300 населених пунктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.