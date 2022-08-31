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Українські військові знищили САУ з екіпажем у Харківській області (відео)

Фото: Українські військові знищили САУ з екіпажом у Харківській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Артилеристи Збройних сил України за допомогою інших підрозділів знищили російську САУ в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.

"Аеророзвідка Нацгвардії у рамках заходів контрбатарейної боротьби відшукала ціль та корегувала вогонь артилеристів Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Військовим вдалось знищити САУ 2С3 "Акація" разом із розрахунком та боєприпасами. Така артилерійська установка здатна бити на 20 кілометрів та має 4 члени екіпажу.

Нагадаємо, що нацгвардійці знищили російську артилерійську установку в Харківській області.

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