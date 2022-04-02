Українські військові знищили російську важку вогнеметну систему "Буратіно"

Українські захисники продовжують нищити техніку російських окупантів. Зокрема, нещодавно була ліквідована ворожа важка вогнеметна система "Буратіно".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
До ліквідації російського "Буратіно" залучили Командування Сил спеціальних операцій, Сухопутні війська та територіальну оборону.
"Передали черговий привіт російським окупантам від українського народу. Зокрема, знищено і важку вогнеметну систему "Буратіно". Разом переможемо!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські військові атакують біля Києва російські війська, які відступають до кордону.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.