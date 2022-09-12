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Українські військові знищили групу "російських туристів" у Донецькій області (відео)

Фото: українські військові знищили групу "російських туристів" у Донецькій області ((t me landforcesofukraine-3))
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники показали процес ліквідації російських окупантів у Донецькій області на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бойову групу К2 54 ОМБр у Facebook.

Військові показали останній вояж одного з "вожаків незваних туристів".

"Приїхав якось цей "вожак" зі своїми посіпаками на одну з земельних ділянок Донецької області і почав давати вказівки як проводити земельні роботи. Але хлопці з розвідувальної групи К2 зі своїми товаришами по зброї стали цьому заперечувати", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна контролює 45% Донецької області.

Окрім того, повідомлялося, що українські війські проводять штурмові дії в північно-західній частині Донецької області, вже був узятий під контроль Святогірськ.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр написала, що ЗСУ звільнили вже 6 тисяч квадратних кілометрів нашої території.

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Донецька область