Українські військові за добу знищили вертоліт і два безпілотники противника

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Екіпажі винищувальної, бомбардувальної, штурмової авіації завдали ракетно-бомбових ударів по наземних цілях окупаційних військ, в результаті яких були вражені склади боєприпасів, взводні і ротні опорні пункти, бойова броньована техніка, позиції зенітних ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню.

Крім того, зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено два БПЛА оперативно-тактичного рівня. Протягом доби авіація Повітряних Сил здійснила понад 70 вильотів на різних напрямках.

Раніше ми писали, що 30 серпня українська авіація збила три ворожих безпілотних літальних апарати і одну високоточну керовану авіаційну ракету класу "повітря-земля" Х-59.

Також повідомлялося, що 26 серпня ЗСУ "приземлили" ворожий вертоліт і БПЛА оперативно-тактичного рівня

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