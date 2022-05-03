Українські військові сьогодні завершать навчання поводженню з новими гарматами в США, - журналіст

У США 200 українських військових вже де кінця сьогоднішнього дня закінчать навчання поводженню з гаубичною артилерією M777, які масово поставляються в Україну в рамках міжнародної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Джека Детча.
Українські фахівці в Сполучених Штатах також продовжують проходити тижневий курс підготовки з бойового застосування американських ударних безпілотників-камікадзе Phoenix Ghost.
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