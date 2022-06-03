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Українські військові вже проходять навчання з HIMARS, яке триватиме три тижні

Фото: РСЗВ HIMARS отримає Україна від США (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові вже проходять навчання з ракетними установками HIMARS. Американські інструктори проводять теоретичні та практичні заняття для солдатів ЗСУ в засекреченому місці за межами України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Метта Сейлера.

Очікується, що перший етап навчання займе близько трьох тижнів. Установки HIMARS заздалегідь були доставлені в Європу, щоб у разі схвалення передачі якомога швидше доставити їх в Україну.

Нагадавши, з рішенням про постачання систем HIMARS були певні проблеми, оскільки США побоювалися, що українські військові застосують їх для ударів по території Росії.

Більше про те, навіщо Україні потрібні Західні РСЗВ, ви можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Змінить хід війни. Навіщо Україні MLRS і чому союзники не поспішають з їх постачанням".

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