RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові поцілили у два російські літаки Су-25 на Запорізькому напрямку

Фото: українські спецпризначенці із ПЗРК вдарили по російських Су-25 (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Мінус два ворожих літаки - свіжий результат роботи бійців із Центру спецоперацій "А" СБУ та військових Збройних сил України на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але українські військові діяли на випередження - влучно відпрацювали по ворожих літака - із ПЗРК.

Як наслідок: один Су-25 знищено, інший - уражено.

"Також у нещодавньому здобутку спецпризначенців - знищення чотирьох одиниць БМП, одного БТР, складу боєкомплекту та позицій противника", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, Нацгвардієць на строковій службі з початку віни підбив п'ять російських військових літаків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні