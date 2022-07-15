Українські військові поцілили у два російські літаки Су-25 на Запорізькому напрямку

Мінус два ворожих літаки - свіжий результат роботи бійців із Центру спецоперацій "А" СБУ та військових Збройних сил України на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але українські військові діяли на випередження - влучно відпрацювали по ворожих літака - із ПЗРК.
Як наслідок: один Су-25 знищено, інший - уражено.
"Також у нещодавньому здобутку спецпризначенців - знищення чотирьох одиниць БМП, одного БТР, складу боєкомплекту та позицій противника", - повідомили в СБУ.
Нагадаємо, Нацгвардієць на строковій службі з початку віни підбив п'ять російських військових літаків.
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