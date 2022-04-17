Українські військові звільнили Базаліївку, Лебʼяже та частину Кутузівки в Харківській області

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Під час контрнаступу українські захисники звільнили низку міст, а в районі села Мала Рогань - просунулися далі на схід.

Військові ефективно стримують окупантів на інших напрямках від Харкова. Днями було знищено 5 російських танків, 10 броньованих одиниць техніки.

"Всі спроби ворога захопити Харків були і будуть марними та призведуть лише до ще більших втрат серед окупантів. Місто під надійним захистом ЗСУ, ми не раз повторювали, що прорахували всі сценарії росіян. І до всіх ми добре підготувалися", - пише Синэгубов.